Filistin Adalet Bakanından muhalif aktivist Benat açıklaması

Filistin Adalet Bakanı Muhammed Fehd eş-Şelalde, Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın fiziksel şiddete maruz kaldığını ve gözaltındayken gerçekleşen ölümünün doğal olmadığını söyledi.

Benat'ın ölümüyle ilgili oluşturulan soruşturma komisyonunun başkanlığını da yapan Şelalde, yürütülen soruşturmayla ilgili Filistin Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Adli tıp kurumundan alınan ilk raporda Benat'ın bedeninin pek çok yerinde şiddete maruz kaldığını gösteren bulgular tespit edildiğini kaydeden Şelalde, "Benat, vücudunun her yerinden darp aldı, Koruyucu Güvenlik Müdürlüğüne götürülürken baygınlık geçirdi, bilincini kaybetmiş gibiydi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin aracıyla Prenses Aliye Hastanesine (Hebron Hastanesi) nakledildi ama oraya vardığında ölmüştü." dedi.

Şelalde, soruşturma komisyonunun, video kayıtları ve alınan ifadeler neticesinde, Benat'ın evden güvenlik güçleriyle canlı çıktığı ancak yolda öldüğü sonucuna vardığını kaydetti.

"Ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre, akut kalp ve akciğer yetmezliğine neden olan travmatik şok" olduğunu belirten Şelalde, ölümünün doğal olmadığını dile getirdi.

Şelalde, hazırladıkları raporu Başbakan Muhammed Iştiyye'ye sunduklarını, onun da gerekli hukuki prosedürün uygulanması için raporu askeri yargı başkanına sunduğunu aktardı.

Bundan sonraki süreçte askeri savcılığın soruşturmayı üstleneceğini ve şüpheliler hakkında iddianame hazırlama ve adil yargılama sürecinin yürürlükteki mevzuata göre işleyeceğini vurgulayan Şelalde, yaşananların Filistin yönetiminin uyguladığı bir yöntem değil bireysel bir vaka olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinli muhalif aktivist Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

Filistinli muhalifin ailesi Benat'a işkence yapıldığını ve suikasta kurban gittiğini savunuyor.

Başbakan Muhammed Iştiyye, 44 yaşındaki Benat'ın ölümünü araştırmak üzere bir komisyon oluşturulduğunu açıklamıştı.