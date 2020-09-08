Filistin Başbakanı: Arap Barış Planı konusunda geri adım, Arap-Filistin tutumunu zayıflatır

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arap Barış Planı konusunda herhangi bir geri adımın, Filistin'in tutumunu zayıflatacağını söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Iştiyye, Umman'ın Başbakan Yardımcısı Fehd bin Mahmud Al Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Arap Barış Planı'nın İsrail-Arap anlaşmazlığının çözümü için belirlenen bir referans olduğunu kaydeden Iştiyye, "Arap Barış Planı konusunda herhangi bir geri adım, Arap-Filistin tutumunu zayıflatır." dedi.

İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) normalleşme anlaşmasının Arapların Filistin meselesi konusundaki ortak tutumuna yansımalarından söz eden Iştiyye, Umman'a "başta Filistin davası olmak üzere çeşitli meselelerde Arapların birliğinin yeniden sağlanması için bir "diyalog başlatma" ve söz konusu meseleler için "ortak Arap stratejisi inşa etme" konusunda rol alma çağrısı yaptı.

Umman'ın Başbakan Yardımcısı Al Said ise ülkesinin Filistin meselesine ve Filistinlilerin haklarına destek verdiğini söyledi.

Said görüşmede ayrıca Umman'ın Arapların ortak tutumu ve Filistin meselesine yönelik girişimlerinin yanında yer aldığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1979'da Mısır, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması yapmıştı.

Umman, İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına destek vermişti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Kaynak: AA