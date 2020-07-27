Filistin Başbakanı Iştiyye’den Yahudilerin cami saldırısına kınama

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yahudilerin işgal altındaki Şeria’nın Ramallah kentinde bir camiye düzenlediği ırkçı saldırıyı kınadı.

Başbakan Iştiyye, hükümetinin Ramallah’taki haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, “Yahudi yerleşimcilerin Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve'l İhsan Camisi'nin müştemilatını ateşe vermesi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazmasını kınıyoruz.” dedi.

İsrail’in Yahudilerin işledikleri suçlardan ve artan şiddetlerinden sorumlu olduğunu vurgulayan Iştiyye, bunun ırkçı bir suç olduğunun altını çizdi.

Öte yandan İsrail’in Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını reddettiklerini yineleyen Iştiyye, şunları söyledi:

“İşgal devletiyle tüm ilişkilerimizi durdurma kararımız aynı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Buna binaen işgal devletinin bize şantaj uygulamasına izin vermeyeceğiz ve kesintiye uğrayan vergi gelirlerini bu ay da kabul etmeyeceğiz.”

Bir grup Yahudi sabah saatlerinde, Ramallah’ın El-Bire bölgesinde bulunan El-Birr Ve’l İhsan camisine saldırı düzenlemiş, caminin müştemilatını ateşe vermeye çalışmış ve duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazmıştı.

- İsrail'in Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Şeria'daki yasa dışı Yahudi işgal yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Şeria'nın batısında haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Şeria'nın batısında yer alan bazı bölgeleri temmuz başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Kaynak: AA