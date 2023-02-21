Filistin, BMGK Başkanlığının yerleşim birimlerine ilişkin açıklamasını yeterli bulmadı

Fetih Hareketi Merkez Komitesi ile FKÖ Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başkanlığında Ramallah'ta ülkede yaşanan siyasi gelişmelerin değerlendirildiği bir toplantı düzenlendi.

Ebu Yusuf, söz konusu toplantının ardından, BMGK Başkanlığında, İsrail yönetiminin 9 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi için verdiği "yasallaştırma" kararına ilişkin açıklamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ebu Yusuf, toplantıda, siyasi ve sahadaki son gelişmelerle Filistin yönetiminin ABD ve İsrail ile yürüttüğü temasların ele alındığını ifade etti.

Toplantıya katılanların, BM'den yapılan söz konusu açıklamanın, Filistin yönetiminin ve halkının beklentilerini karşılamadığını vurguladığını kaydeden Ebu Yusuf, Filistin yönetiminin, halkı müdafaa için her türlü yolu kullanacağını dile getirdi.

Öte yandan, Filistin haber ajansı WAFA'da söz konusu toplantıda İsrail'in tek taraflı uygulamalarının durdurulması gerekliliğinin yinelendiği bilgisi geçildi.

Haberde, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, toplantıya katılanlara, bazı Arap ülkeleri ile İsrail ve ABD arasında yürütülen temaslara ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

- Hamas'tan "caydırıcı önlem alınması" çağrısı

Hamas ise BMGK Başkanlığının açıklamasının "işgal güçlerinin suçları ve devam edegelen Yahudi yerleşim birimleri politikası karşısında uluslararası tutumun zayıflığı ve kırılganlığını ifade ettiğini" kaydetti.

Açıklamada Hamas'ın İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği suçlar ile yerleşim birimleri politikasını kınayan bir karar almak yerine açıklama yapmasını kınadığı belirtildi.

Hamas, uluslararası topluma ve BMGK'ye "işgale ve onun yerleşim politikasına karşı eylemsel caydırıcı önlemler alınması" çağrısında bulundu.

- BMGK Başkanlığından İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BMGK Başkanlığının İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini eleştiren açıklamasını "tek taraflı" olarak nitelemiş, "Bu açıklama hiç yapılmamalıydı, ABD yönetimi de buna asla katılmamalıydı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail basını, ABD'nin BMGK'de 9 yıl aradan sonra İsrail aleyhine oy kullandığına dikkati çekti.

- BMGK'de karar tasarısı Başkanlık açıklamasına indirildi

İsrail'de Binyamin Netanyahu hükümeti, bölgedeki şiddet olaylarını gerekçe göstererek, geçen hafta Batı Şeria'da daha önce İsrail nezdinde de kaçak olarak kurulan 9 yerleşim yerine ruhsat verileceğini ve mevcut yerleşim yerlerini genişleteceğini duyurmuştu. İsrail hükümetinin bu adımla Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yaklaşık 10 bin yeni hane ekleyeceği belirtilmişti. Aralarında Türkiye ve ABD'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, İsrail'in yeni yasa dışı Yahudi yerleşim planlarına karşı çıkmıştı.

Filistin yönetimi de BMGK geçici üyesi Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla konuyu BMGK'ye taşımıştı.

ABD yönetiminin, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından Filistin yönetimini BMGK'deki tasarının oylamadan vazgeçirdiği ve bunun yerine BMGK Başkanlık açıklaması üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.

Filistin yönetiminin BMGK'deki oylamadan vazgeçmesi karşılığında İsrail'in gelecek aylarda Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi planı açıklamayacağı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait mülklerin yıkılması gibi uygulamaları askıya alacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanlığı, bugün, gelecek aylarda yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşaatı açıklanmayacağını bildirmişti.