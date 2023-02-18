Filistin'de 2 deprem
Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3,2 ve 1,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.
Filistin 18.02.2023, 18:57
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre merkez üssü Nablus olan 3,2 ve 1,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Filistin Sismoloji Merkezi, Kudüs'te de hissedilen depremin yerin 1 ve 2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.
Deprem nedeniyle can kaybı veya hasar oluşmadığı kaydedildi.
Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtmişti.
Dubeyk, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini söylemişti.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü