Filistin'de 2 deprem

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre merkez üssü Nablus olan 3,2 ve 1,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Filistin Sismoloji Merkezi, Kudüs'te de hissedilen depremin yerin 1 ve 2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.

Deprem nedeniyle can kaybı veya hasar oluşmadığı kaydedildi.

Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtmişti.

Dubeyk, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini söylemişti.