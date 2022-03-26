Filistin'de ev yangını: 5 çocuk yaşamını yitirdi
İşgal altındaki Batı Şeria'da bir evde çıkan yangında aynı aileden 5 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.
Filistin 26.03.2022, 11:25
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sonucu aynı aileden yaşları 4 ile 14 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybederken, babalarının da ağır yaralandığı kaydedildi.
Haberde yangına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.
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