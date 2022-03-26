Filistin'de ev yangını: 5 çocuk yaşamını yitirdi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sonucu aynı aileden yaşları 4 ile 14 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybederken, babalarının da ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde yangına ilişkin detaylı bilgiye yer verilmedi.