Filistin'de gençler iş başında

Gazze Belediyesinin başlattığı kampanyaya yaklaşık 1000 genç katıldı.

İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağılan gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Filistinli çocukların da temizlik çalışmalarına güçleri nispetinde destek verdiği gözlendi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmayı ve Gazze'nin kendi evlatlarıyla yeniden imara gücünün yettiği mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Söz konusu kampanyanın bugün başladığını aktaran Serrac, toplumun tüm kesiminin destek verdiği bu kampanyayla Gazze'ye yeniden hayat vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Serrac, "İmar Edeceğiz" kampanyasının iki hafta süreceğini ifade etti.