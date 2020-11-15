Filistin'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 5, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kay

Son 24 saatte işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze Şeridi dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 976 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 75 bin 326'ya yükseldi.

Hastalardan 39'nun durumunun ağır olduğu, 65 bin 946 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 8 bin 700'ü aştı.

Kaynak: AA