Filistin'de 'mutluluk' konulu resim sergisi
İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs'te 25 tablodan oluşan 'mutluluk' konulu resim sergisi açıldı. Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezindeki sergi 29 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde iyi derecede Türkçe eğitimi alan Filistinli ressam Betül Abbasi'nin tabloları sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, her sanat eserinin bir yolculuk olduğunu vurguladı ve bu sergiyle Abbasi'nin iç yolculuğuna çıkılacağını ifade etti.
Filistinli ressam Abbasi de Türkçe ve Arapça yaptığı konuşmasında, Kudüs Türk Kültür Merkezine kendi eserlerini sergileme imkanı tanıdığı için teşekkür etti.
Abbasi ayrıca Kudüslülerin sergiye gösterdiği ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Kültür merkezinin galeri bölümünde düzenlenen sergide 25 tablo sanatseverlerin ilgisine sunuldu.
Sergi, 26-29 Temmuz tarihlerinde Kudüslülerin ziyaretine açık olacak.