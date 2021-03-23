Filistin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 728 oldu

Filistin'deki güncel koronavirüs rakamları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 20 hastanın daha vefat ettiği, 2 bin 322 kişinin testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

Vakalardan 1681'inin Batı Şeria'da, 191'inin Doğu Kudüs'te, 450'sinin de Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 728'e, vaka sayısının da 256 bin 3286'ya çıktığı ifade edildi.

Hastalardan 205'inin durumunun ağır olduğu, 228 bin 400 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında şubat ortasında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerde yaşanan artış dikkati çekiyor.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle özellikle Şeria'daki hastanelerin çoğunda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşmış durumda.

Salgının böyle devam etmesi halinde Şeria'daki sağlık sektörünü daha da zor günlerin beklediği belirtiliyor.