Filistin'de zeytin ağaçları kesildi

Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından olan zeytin yetiştiriciliğinin İsrailli yerleşimcilerin tehdidi altında olduğu ifade edildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya köyü kırsalında Filistinli bir çiftçiye ait 40 zeytin ağacı bir grup Yahudi yerleşimci tarafından kesildi.

Bölge sakinleri, sabah uyandıklarında zeytin ağaçlarını kesilmiş olarak bulduklarını belirtti.

Sayid Talib isimli Filistinli, ağaçların köyün yakınlarındaki "Adi Ad" ve "Amichai" yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinde kalan bir grup yerleşimci tarafından kesildiğini kaydetti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 16:03