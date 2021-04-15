Filistin'deki seçimlerde o isim de aday olacak

Fetih Hareketinden ihraç edilen Nasır el-Kudva, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Mısır ziyaretinin ardından resmi temasları çerçevesinde Gazze'ye gelen Filistin'in efsane lideri Yasir Arafat'ın yeğeni ve eski Dışişleri Bakanı Kudva, Gazze'de basın toplantısı düzenledi.

Kudva, Bergusi'nin 31 Temmuz'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde "özgürlük" listesinden aday olacağını açıkladı.

Bugün Bergusi'nin, İsrail işgal güçleri tarafından tutuklanmasının 20'nci yılı olduğunu hatırlatan Kudva, direnişin sembol ismi Bergusi'nin serbest bırakılarak Filistin devlet başkanı seçilmesini umduğunu dile getirdi.

Kudva, değişime ihtiyaç duyan Filistin siyasi sisteminde halkın iradesini yansıtacak, demokratik değişim mekanizması olan seçimlerin yapılmasında kararlı olunması çağrısında bulundu.

"Filistin devletinin başkenti" olması dolayısıyla Kudüs'te seçimlerin yapılmasının şart olduğuna dikkati çeken Kudva, bunun için gereken mücadelenin verilmesinin önemini vurguladı.

Mısır ziyaretinin ardından Gazze'ye gelen Kudva, bölgede Hamas ve İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere Filistinli gruplardan bazı yöneticilerle görüşeceğini söyledi.

Fetih Hareketi, mayıs ayında yapılacak milletvekili seçimleri öncesi farklı aday listeleriyle bölünmeler yaşıyor.

Fetih Hareketinden ayrı oluşturulan listelerin başında Hareketten ihraç edilen eski Bakan Nasır el-Kudva ile 19 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Mervan el-Bergusi'nin "özgürlük" adlı ortak listesi geliyor.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Filistin Anayasası, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörürken İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana devam eden parçalanmışlık nedeniyle yıllardır genel seçime gidilemedi.

Kaynak: AA