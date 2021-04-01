Filistin'den Avrupa'ya Kudüs baskısı

Başbakan Muhammed Iştiyye, işgal altında bulunan Şeria'nın Ramallah şehrinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin diplomatlarıyla görüştü.

Görüşmede Iştiyye, Doğu Kudüs'ün Filistin'deki seçimlere mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Iştiyye, seçimlerin ayrılıkları sonlandırma ve demokrasiyi yenilemenin kapısı olduğunu ifade ederek, Avrupa'dan Doğu Kudüs'te ikamet eden Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesi için İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Filistin'de 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin de seçimlere katılmasını istiyor. Tel Aviv yönetiminin Filistin seçimlerinin işgali altındaki Doğu Kudüs'te yapılmasına izin verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.