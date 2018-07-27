Filistin direnişçisi Tamimi özgürlüğüne kavuşuyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Tel Aviv yönetimi, bundan sekiz ay önce kendisine hakaret eden İsrail askerine tokat attığı için cezaevine kapattığı Filistin direnişininin tanınan ismi Ahed Tamimi (17) ve annesi bu pazar özgürlüklerine kavuşacak.

Tamimi'nin avukatı yaptığı açıklamada ceza süresinin 19 Ağustos'ta dolduğunu ancak idari bir kararla tahliyenin 29 Temmuz tarihinde yapılacağını bildirdi. İdari kararın sebebi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı

Serbest bırakılmasının ardından Tamimi'nin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

Tamimi'nin babası Bassem Tamimi yaptığı açıklamada kendilerinin konu hakkında bilgilendirildiğini pazar günü aile bireyleri ile birlikta Jabbra kontrol noktasında bekleyeceklerini ve oradan Ramallah'a konvoy olarak gideceklerini söyledi. Konvoyun Yaser arafat'ın mezarına çelenk koyduktan sonra Nabi Salah'a gideceklerini söyleyen baba akşam üstü evlerinde bir basın toplantısı yapılacağını sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 09:52