Filistin direnişi Yahudilere rota değiştirtti
Filistinlilerin baskılara ve zulme karşı direnişi Yahudilerin yürüyüşünün rotasının değişmesine neden oldu. Yahudilerin yürüyüş için Şam Kapısı yerine Yafa Kapısı'ndan girmesi kararlaştırıldı.
İsrail yönetimi, Yahudilerin bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'ndan yapılması planında geri adım attı.
Güvenlik kurumlarının verdiği tavsiye sonucu, Yahudilerin yürüyüş için Şam Kapısı yerine Yafa Kapısı'ndan girmesi kararlaştırıldı.
Rotanın değişmesiyle Yahudilerin, Kudüs günü kapsamında yapacağı bayrak yürüyüşünde Eski Şehir'in Müslümanlara ait bölgelerinden geçmesi de engellenmiş oldu.
Fanatik Yahudilerin "Kudüs günü" kapsamında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeyi planlaması üzerine binlerce Filistinli, sabah namazından itibaren Harem-i Şerif'te nöbet tutmuştu.
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'yı basarak nöbet tutan Filistinlilere, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırılarında 331 kişi yaralanmıştı.