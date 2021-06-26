Filistin Gazeteciler Forumu, BAE ve İsrail arasındaki medya iş birliği anlaşmasına tepki gösterdi

Forumdan yapılan yazılı açıklamada, İsrail kanalı ile BAE medya kurumları arasındaki medya iş birliği anlaşması "Filistin halkının sırtına vurulmuş bir bıçak darbesi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, Arap ve İslam toplumlarının vicdanıyla çeliştiği ve anlaşmayı imzalayanların da "alnına vurulan bir utanç lekesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Arap medyasına İsrail'le normalleşmenin karşısında kararlı bir şekilde durma çağrısında bulunuldu.

İsrail merkezli i24 News kanalı, BAE kuruluşları ile anlaşma imzaladığını, BAE'de yayın yapacak ilk İsrail kanalı olacaklarını duyurmuş ve kanala "Dubai Medya Kenti" bölgesinde de bir ofis ayrıldığını açıklamıştı.

BAE ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

AA