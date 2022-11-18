Filistin'in Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangında hayatını kaybedenlerin cenazesi toprağa verildi

Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki Hulefa-i Raşidin Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Gazze'deki hükümet yetkilileri ve Filistinli gruplardan temsilcilerin de aralarında yer aldığı binlerce Filistinli katıldı.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs ve Batı Şeria'daki birçok camide de yangında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada dün çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.