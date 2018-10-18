Filistin İsrail'e soruşturma açılması için UCM'ye gitti

Filistin yönetimi, İsrail'in Filistin halkı ve topraklarına karşı işlediği suçlara ilişkin soruşturması açılması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlar hakkında soruşturma açılması için UCM Savcısı Fatou Bensouda'ya resmi talep yazısı gönderdiğini belirtti.

Başvuru dosyasında İsrail ordusunun saldırıları ve işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde devam eden yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetleri konusunda ayrıntılara yer verdiğini aktaran Ureykat, İsrail'in El-Halil'de 31 yeni yerleşimin inşasına onay verdiğini hatırlattı.

İsrail'in planladığı yeni yerleşim biriminin, 1979'dan beri El-Halil'deki eski şehrin ortasında bir bütün olarak inşa edilen ilk yapı olacağını belirten Ureykat, savcı Bensouda'yı ceza soruşturması açılması ve suçluların adalete teslim edilmesi için gerekli adımları atmaya davet etti.

Yerel basına göre, İsrail hükümeti geçen pazar, El-Halil'de 31 yeni yerleşim yeri inşa edilmesine dair planı onaylamıştı.

Filistin, 2014'te UCM'nin temelini oluşturan Roma Statüsü'nü imzalamış, 2015'te de mahkemeye resmen tam üye olmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net