Filistin: İsrail güçleri Cenin'de bir hastaneye ateş açtı

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin Cenin Devlet Hastanesine ateş açtığını ifade eden Keyle, "işgal güçlerinin hastaneyi hedef alması ve hastaların hayatını tehdit etmesi"ni kınadı.

Keyle, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir'den aldığı bilgiye göre, "İsrail güçlerinin attığı kurşunların çocuk bakım odası ile pediatri doktorlarının toplantı odasının pencerelerine isabet ettiğini" aktardı.

Bunun hastaneler ve sağlık personeline yönelik ilk saldırı olmadığını ifade eden Keyle, uluslararası insan hakları kurumlarını, "uluslararası hukukun savaş ve çatışma zamanlarında bile korunmasını garanti ettiği sağlık tesislerinin korunması için müdahalede bulunmaya" çağırdı.

İsrail tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail güçlerinin bu sabah Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında iki Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail güçlerinin, baskın sırasında olay yerine ambulansların girişine izin vermediği kaydedilmişti.