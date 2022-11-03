Filistin: İsrail'in işlediği suçlar ırkçı sömürge zihniyetini yansıtıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işlediği suçların "ırkçı sömürge zihniyetini" yansıttığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin ve radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına, arazilerine, mülklerine ve kutsal mekanlarına yönelik sürekli yapılan ihlalleri ve suçları kınandı.

Açıklamada, uygulanan çifte standardın ve uluslararası koruma olmamasının Filistinlileri, İsrail'in sürekli kurbanı haline getirdiği vurgulandı.

İsrail'in işlediği suçların "ırkçı sömürge zihniyetini" yansıttığı belirtilen açıklamada, bunun Filistin halkının başta kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere adil ve meşru ulusal haklarını reddeden, "barış karşıtı bir zihniyet" olduğu kaydedildi.

İsrail'in iki devletli çözüm ilkesini uygulama fırsatını baltalamaya devam ettiği ve uluslararası toplumun "gözü önünde" hukukun üstünde bir devlet gibi davrandığı ifade edilen Filistin Dışişleri açıklamasında, yaşanan ihlallerin ve işlenen suçların tek sorumluluğunun İsrail hükümetinde olduğu, yapılanların da uluslararası savaş suçu düzeyinde ve bu mahkemelerde ele alınması gerektiği vurgulandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

İsrail güçleri, günün erken saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yakınlarında bir Filistinliyi, "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürmüştü.

Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Dakku beldesinde de 42 yaşındaki Davud Mahmud Halil Reyyan'ın İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaşamını yitirdiği belirtilmişti.