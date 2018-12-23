Filistin İsrail'le yapılan anlaşmaları gözden geçirecek

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'le yapılan anlaşmaları gözden geçireceklerini söyledi.

Ramallah'ta Filistinli devlet adamlarının katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Abbas, Filistin yönetiminin başta İsrail ile imzalanan anlaşmaları gözden geçirmek olmak üzere Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı (FKÖ) Merkez Konseyi ve Filistin Ulusal Meclisinin kararlarını uygulamaya başladığını belirtti.

Filistin Meclisi feshedildi

Abbas, Filistin Anayasa Mahkemesinin Filistin Meclisini feshettiğini ve 6 ay içinde seçime gidilmesi çağrısında bulunduğunu açıkladı.

İsrail'le imzalanan anlaşmalar arasında ilk önce ekonomik konulara ilişkin Paris Anlaşması'nın gözden geçirileceğini kaydeden Abbas, anlaşmada yeniden düzenlemeye gidilmesini veya iptal edilmesini talep ettiklerini aktardı.

ABD yönetimine hayır

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin-İsrail çatışmasına kendince "çözüm bulmak" için gündeme getirdiği "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiğini yineleyen Abbas, dürüst ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle ABD ile diyaloğu da kabul etmediğini ifade etti.

Abbas, "ABD yönetimine hayır" demeyi sürdüreceklerini belirtti.

Filistin Devleti'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İNTERPOL'e üye olduğu gibi diğer uluslararası kurumlara da üye olma girişimlerini sürdüreceğini söyleyen Abbas, bu ay Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyelik ve Filistin'e uluslararası koruma sağlanması başvurularında bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: AA