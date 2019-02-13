Filistin kanalı Al-Quds kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Lübnan merkezli Filistin televizyonu Al-Quds'ün Gazze Ofis Müdürü İmad el-İfrinci, destek olunmazsa mali kriz nedeniyle kanalın bu ayın sonunda yayına son vermesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İfrinci, yaptığı açıklamada, Al-Quds kanalının 3 senedir mali kriz yaşadığını, "giderlerin yönetilmesi ve personel daraltma" gibi adımlarla durumun üstesinden gelinmeye çalışıldığını ancak başarı sağlanamadığını belirtti.

Kanalın Gazze ofisinde 4 aydır operasyonel çalışmalar adına herhangi bir ödeme yapılmadığı, sayıları 50'yi bulan çalışanların yaklaşık 1 yıldır maaşlarını alamadığını aktaran İfrinci, kanalın borçlarının da yaklaşık 6 milyon dolar olduğunu dile getirdi.

İfrinci, kanalın istediği mesajı iletmek ve etkili yayınlar yapabilmek adına, işletme giderleri için her ay 500 bin dolara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Al-Quds televizyonunun kurulduğu 2008 yılında 350 olan personel sayısının 150'ye gerilediğine dikkati çeken İfrinci, "Bu ayın sonuna kadar gerekli fon sağlanmazsa kanalın kapatılması kaçınılmaz olacak." dedi.

Kanalda 9 Şubat'tan bu yana herhangi bir programa yer verilmediğini, sadece şarkı ve marş yayını yapıldığını belirten İfrinci, şunları kaydetti:

"Eğer bir kurtarıcı olmaz, Filistinli yöneticiler harekete geçmezse Filistin halkının mesajını ileten, işgal güçleriyle medya çatışmasını yürüten önemli bir yayın organını kaybedeceğiz."

İmad el-İfrinci, İsrail makamlarının Al-Quds televizyonunun Gazze'deki ofisini 2012'de hedef aldığını, söz konusu saldırıda 8 çalışanın yaralandığını, ayrıca kanalın işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki çalışmalarının yasaklandığını söyledi.

Al-Quds televizyonu, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen kişiler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.

Kaynak: AA