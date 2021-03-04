Filistin UCM Başsavcısının soruşturma kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda'nın işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarına yönelik soruşturmanın başladığını duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin UCM Başsavcısının soruşturma kararını memnuniyetle karşıladı

Konuyla ilgili Filistin Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu uzun zamandır beklenen adım, Filistin’in Filistin halkının talep ettiği ve hak ettiği barışın vazgeçilmez temelleri olan adalet ve hesap verebilirliği sağlama yönündeki yorulmak bilmeyen çabasına hizmet ediyor." ifadelerine yer verildi.

İhtiyaç duyulması halinde Filistin yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yardıma hazır olduğu ve soruşturmanın hızlı şekilde sonuçlandırılması çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin liderleri tarafından Filistin halkına karşı işlenen suçlar, sürekli, sistematik ve yaygındır." cümlesi kullanıldı.

Başsavcısı Fatou Bensouda, 13 Haziran 2014'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın yanı sıra abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlendiği öne sürülen savaş suçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

AA

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