Filistin Kovid-19'a karşı toplu aşılamaya şubatın ortasında başlayacak

Başbakan Muhammed Iştiyye, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınacak önlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çoğunluğu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) olmak üzere birçok kaynaktan 50 bin doz aşı alacaklarını kaydeden Iştiyye, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde toplu aşılamaya bu ayın ortasında başlayacaklarını belirtti.

Teslim alınacak aşıların hangi firmaya ait olduğuna ilişkin bilgi vermeyen Iştiyye, bu ayın sonunda da ikinci parti aşıların Filistin'e ulaşacağını aktardı.

İsrail yönetimi, dün sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin'e 5 bin doz Kovid-19 aşısı göndereceğini duyurmuştu.

Yerel basında çıkan haberlerde, bu kapsamda 2 bin doz Kovid-19 aşısının İsrail tarafından bu sabah Filistin'e teslim edildiği belirtilmişti.

AA