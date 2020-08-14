Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Ureykat'tan BAE'ye sert tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasının, "Filistin halkının meşru haklarının yok edilmesi, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi ve mültecilerin geri dönüş hakkının iptali" anlamına geldiğini belirtti.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, İtalya Başkonsolosu Giuseppe Fedele, İspanya Başkonsolosu Ignacio Garcia-Valdecasas Fernandez ve Filistin'deki Almanya Misyon Başkan Yardımcısı Michael Harold ile bir araya geldi.

Ureykat görüşmeler sırasında, "BAE İsrail'in geçici olarak ilhakın durdurulması adlı incir yaprağına karşılık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarından dolayı ödüllendirdi. İsrail, ilhak planlarını sürdüreceğini ve vazgeçmeyeceğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in anlaşmaya varmasına sert tepki gösteren Ureykat, şunları kaydetti:

"Bu, 1967 sınırlarında iki devlet ilkesi üzerine inşa edilecek barış imkanlarını yok etmek ve Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirilen planın temeli olan iki rejimli bir devlet fikrine kendini adamak anlamına geliyor. Ve BAE, dünyada bunu kabul eden ilk ülke oldu."

Ureykat, söz konusu anlaşmanın aynı zamanda "Filistin halkının meşru haklarının yok edilmesi, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kabul edilmesi ve mültecilerin geri dönüş hakkının iptali" anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İki muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: AA