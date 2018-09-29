Filistin Kurtuluş Örgütü'nden BM ve AB'ye açık çağrı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'ne (AB), sessiz kalmamaları ve işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmeleri yönünde çağrı yaptı.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlar karşısında uluslararası toplumun tepki göstermemesi ve sessiz kalması, işgal yönetimine hesap vermeksizin savaş suçları işlemeye devam etme cesareti verdi." dedi.

Savunmasız Filistin halkının, uluslararası korumaya ve İsrail'in hesap vermesine ihtiyacı olduğunun altını çizen Ureykat, BM ve AB'den, işlediği suçlardan dolayı İsrail'i hesaba çekmeleri talebinde bulundu.

İşgal güçlerinin dün barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterine katılan Filistinlilere ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, 90 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 35'inin çocuk olduğu belirtilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net