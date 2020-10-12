Filistin, Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılması için Mısır'la görüşüyor

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonuna verdiği demeçte, Refah Sınır Kapısı'nın mart ayından bu yana kısmi olarak faaliyet gösterdiğini, bu durumun da seyahat etmek zorunda olan vatandaşlar için sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Buzum, sınır kapısının, güvenlik ve sağlık tedbirlerine uygun olarak daimi şekilde yeniden açılması için Mısır tarafıyla görüşmelere devam ettiklerini belirtti.

Sözcü Buzum ayrıca, ülke dışına çıkmak zorunda olan 4 bini aşkın kişinin bulunduğunu, çok sayıda kişinin de Gazze'ye dönüş için beklediğini sözlerine ekledi.

Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, mart ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında çift yönlü geçişlere kapatılmıştı.

Yurt dışında mahsur kalan Filistinlilerin dönüşü için mart ayından bu yana tek taraflı olarak birkaç kez açılan sınır kapısı, 27 Eylül'de de çift yönlü açılmıştı.

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi; Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.

Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

Kaynak: AA