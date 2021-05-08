Filistin Ulusal Konseyi'nden İslam dünyasına mesaj

İsrail güçlerinin, dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırması üzerine Konsey'den yazılı açıklama yapıldı.

"Acımasız" olarak nitelendirilen saldırıların, Müslümanlara ve kutsal mekanlarına yapılmış bir saldırı ve tüm şer'i örfe yapılan bir saygısızlık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İslam ve Arap dünyasına, "çekingen" açıklamalarla yetinmeyip, İsrail'in Doğu Kudüs'teki fiillerinin tehlikesini yansıtacak düzeyde ciddi tavır alma çağrısında bulunuldu.

Arap Parlamentolar Arası Birliği, Arap Parlamentosu ve İslam ülkelerinin parlamentolarını, İsrail saldırılarına karşı koyma konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplantılar düzenlemeye çağıran Konsey, uluslararası toplumdan da sözlü açıklamalarla yetinmemesini istedi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 178 kişi yaralandı.