Filistin Yönetimi ve Hamas’tan BMGK’nın duruşuna övgü

DPA, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri ve Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh'in şu açıklamalarını aktardı:



“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki uluslararası brifingler, Mescid-i Aksa’dan taviz verme ve onun mevcut statüsünü değiştirme girişimleri konusunda açık ve nettir.”



Hüseyin eş-Şeyh, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) BMGKdaki duruşunu takdir ettiğini ifade ederek şunları söyledi:



“İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayan BM Güvenlik Konseyi oturumunda Arap grubunu en iyi şekilde temsil ettiği için BAE'ye teşekkür ediyoruz. Ayrıca Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine oturuma katılan, tüm kardeş ve dost ülkelere de samimi duruşlarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz.”



Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, BMGK’ya üye devletlerin ‘en başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'teki tüm kutsalların mevcut tarihi, yasal ve siyasi gerçekliğini değiştirmeyi reddettiklerini açıkça teyit eden tutumlarını’ memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Bakanlık yaptığı basın açıklamasında, söz konusu ülkelerin tutumlarının ‘yasa dışı tek taraflı önlemleri reddettiğini, iki devletli çözüme bağlı kaldıklarını ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin somutlaşmasına yol açacak gerçek bir barış sürecini başlatma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiğini’ bildirdi. Bakanlık ayrıca aşırı sağcı İsrailli Bakan Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik provakatif baskın girişimini reddetmek için oturumda ortaya çıkan ‘uluslararası mutabakatı’ memnuniyetle karşıladığını kaydetti.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘benzeri görülmemiş bir provokasyon’ olarak değerlendirilen bu baskının, ‘çatışmaların artmasına yol açacak ciddi bir tehdit, çatışmaları durdurma taleplerini hiçe sayma ve Mescid-i Aksa'ya yönelik Yahudi yerleşimci baskınlarının ve ihlallerinin daha da artmasının önünün açılması’ olarak görüldüğü vurgulandı.



Bakanlık ayrıca ‘Ben Gvir ve takipçilerinin ihlallerinin tekrarlanmaması ve Hıristiyan ve İslami kutsalların tarihsel statüsünün değiştirilmemesini sağlamak için bu tutumları eylemlere ve önlemlere dönüştürmeye yönelik sürekli talebini’ dile getirdi.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:



“Bu olağanüstü durumda bu oturumu gerçekleştirme başarısına katkıda bulunan tüm ülkelere ve bölgesel gruplara teşekkür etmeyi bir borç biliriz. İşgalci gücün temsilcisinin uydurmaları karşısında iki kardeş ülke arasındaki kader, yol ve hedef birliğini yeniden teyit eden Ürdün’ün cesurca ve kardeşçe tutumunu selamlıyor ve takdir ediyoruz..”



Filistin Dışişleri Bakanlığı ‘Netanyahu hükümetinin aşırılık yanlısı planlarını reddeden uluslararası cepheyi derinleştirmek ve genişletmek için güçlü bir başlangıç olarak bu uluslararası fikir birliği üzerine yeni eylemler inşa etmeye devam edeceğini’ vurguladı. “Bu, dünyadaki kardeşlerimiz ve dostlarımızla tam bir ortaklık ve koordinasyon içinde olacak” ifadelerini kullandı.



Hamas, BMGK toplantısında Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya girmesine karşı tanık olunan uluslararası tutumu, ‘saldırganlığa dayalı, bölgenin ve halklarının güvenliğini tehdit eden İsrail işgalinin gerçekliğini ortaya çıkaran doğru yönde atılmış bir adım’ olarak değerlendirdi. Hareket, ‘özellikle Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa olmak üzere Filistin halkının topraklarını özgürleştirme ve kendi kaderini tayin haklarına karşı işgal güçlerine etkili cezai verilmesi ve tedbirler alınması’ çağrısında bulundu.



BMGK, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in salı günü Filistinli ve uluslararası çevrelerin eleştirilerine hedef olan Mescid-i Aksa'ya baskın girişimini görüşmek üzere, BAE ve Çin'in daveti üzerine perşembe günü halka açık bir oturum düzenledi.

Şarku’l Avsat