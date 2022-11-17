Filistin yönetimi, yeni kurulacak İsrail hükümetinin "uluslararası hukuka uymaya" zorlanmasını istiyor

Batı Şeria'nın Ramallah şehrindeki ofisinde Holanda'nın yeni Filistin Temsilcisi Michel Rentenaar'ı kabul eden Iştiyye, İsrail'deki hükümet kurma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede, Iştiyye'nin Rentenaar ile bölge siyasetinde ve sahada yaşanan son gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Iştiyye, görüşmede yeni kurulacak İsrail hükümetinin "uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uymaya zorlanarak" Filistin'deki işgale izin verilmemesi yönünde baskı çağrısı yaptı.

İsrail'de aşırı sağ partilerin seçim zaferi kazanmasına ilişkin konuşan Iştiyye, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail'deki seçim sonuçlarıyla halkımızın üzerindeki baskı daha fazla artacak. Teröristlerin ve (Yahudi) yerleşimcilerin yer aldığı bir hükümetin kurulması aşırıcılığın artmasına, yerleşimlerin genişlemesine ve ihlallere yol açarak Filistin devletinin kurulması ihtimalini ortadan kaldıracaktır."

İsrail seçimlerinde "aşırıcı-ırkçı" partiler zafer kazandı

İsrail'de 1 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisi'ne 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 13 Kasım'da Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Netanyahu'nun kuracağı koalisyon hükümetinde "aşırıcı-ırkçı" politikalarıyla tanınan Yahudi Gücü lideri Itamar Ben-Gvir'in yer alma ihtimali ise yeni hükümetin Filistin politikası açısından endişeye neden oluyor.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.

Netanyahu hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 milletvekili bulunan İsrail Meclisi'nde 61 vekilin desteğini alması gerekiyor.