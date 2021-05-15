Filistin yönetiminden ABD'ye tepki: Sizin sessizliğiniz katliamlara yol açtı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail’in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in Filistin halkına, topraklarına ve kutsallarına savaş açtığını ve bölge ile dünyanın çıkarlarına zarar verdiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, İsrail’in bölgeyi kimsenin sonucundan razı olamayacağı bir duruma sürüklediğine dikkati çekti.

Ebu Rudeyne, ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe ilişkin ise, "ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki katliamlara yol açtı." ifadelerini kullandı.

ABD’nin dünyada İsrail’in saldırılarını durdurabilecek tek ülke olduğuna işaret eden Ebu Rudeyne, "ABD gerçekten huzurdan, bölgesel ve küresel barıştan yanaysa İsrail’in bu saldırılarını durdurması için ciddi bir şekilde harekete geçmesini talep ediyoruz." çağrısı yaptı.

Filistin halkının haklarından, topraklarından ve mukaddesatından vazgeçmeyeceğini belirten Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Filistin ve Kudüs hepsinden daha büyük kalacak. Filistin halkının menfaatleri, hakları ve ilkeler hareketlerimizin ve siyasetimizin pusulası olarak kalmaya devam edecektir. Bunlar olmaksızın hiçbir tarafla da barış ve ilişkilerimiz olmayacak."

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 126 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.