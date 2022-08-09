Filistin yönetiminden İsrail'e kınama

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye saldırısı ve Gazze'den atılan roketlerin yol açtığı çatışmanın pazar akşamı ateşkesle sonuçlanmasının ardından, bu sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin üç Filistinliyi öldürmesi ve 40 kişiyi yaralamasına, Filistin ve İsrail'den karşıt tepkiler yükseldi.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal (İsrail), Kudüs'ten başlayan, Cenin'e, Gazze'ye ve son olarak Nablus'a uzanan saldırgan tavrıyla Filistin halkına karşı kapsamlı bir çatışmaya girişiyor. İsrail hükümeti, sükunet ve istikrarı sağlamaya ilgi duymuyor bilakis Filistin kanını dökmek ve İsrail iç siyasetinde kazanmak için uğraşıyor." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, İsrail'in Filistin halkına karşı "saldırgan tutumunu devam ettirmesi halinde bölgeyi ateşe atacağa ve tehlikeli sonuçlarına kimsenin dayanamayacağı bir yıkıma yol açacağı" uyarısı yaptı.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise Başbakanı Yair Lapid, "Güvenlik güçlerini, saflarında kayıp vermediği bu başarılı operasyon için selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Benny Gantz da, benzer şekilde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i (Şabak) İbrahim Nablusi'yi etkisiz hale getiren operasyonlarından dolayı tebrik ettiğini" kaydetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Nablus kentinin eski şehir bölgesine düzenlediği baskında 3 kişinin öldürüldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Nablus'taki baskının Şin-Bet ile ortak yapıldığı ifade edilmişti.

"Filistinli İbrahim en-Nablusi ile diğer bir kişinin Batı Şeria'nın kuzeyinde etkisiz hale getirildiği" kaydedilen açıklamada, baskında omuzdan fırlatılan roketler dahil birçok silahın kullanıldığı ifade edilmişti. Hakkında yakalama emri bulunan İbrahim en-Nablusi'nin, "İsraillilere yönelik saldırılardan sorumlu olduğu" suçlaması ileri sürülmüştü.

İsrail ordusu, geçen cuma gününden itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırı hazırlığı içinde olduğu suçlamasıyla İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere kapsamlı saldırı düzenlemişti. İsrail'in Gazze'ye üç gün süren saldırıları boyunca aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 44 Filistinli hayatını kaybetmiş, 360 kişi de yaralanmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail tarafında can kaybı olmamıştı. Taraflar arasında pazar gecesi ateşkes sağlanmıştı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli de yaralandı.