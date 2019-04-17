Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'yi Filistin halkına "finansal savaş" ilan etmekle suçladı.

Iştiyye, Associated Press ajansıyla yaptığı özel söyleşide, Washington yönetiminin Filistin halkına "finansal savaş" ilan ettiğini belirterek, "İsrail, ABD tarafından bize ilan edilen finansal savaşın parçası. Tüm sistem, bizi teslim olmaya zorlamaya çalışıyor. Bu reddettiğimiz finansal bir şantaj." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu göreve gelen hükümetinin, Filistin'in içinde bulunduğu finansal krizden çıkış planları yaptığını ifade eden Iştiyye, Filistin'in tarım, ekonomi, eğitim sektörlerini geliştirmek, Filistin ekonomisinin İsrail'e bağımlılığını azaltmak için uğraşacağını, Filistinlilerin bu süreçte Arap ve Avrupalı bağışçıların desteğini de isteyeceğini söyledi.

Filistin Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması"nın "ölü doğacağına" işaret ederek, ABD'nin Arap dünyasındaki müttefikleri dahil uluslararası toplumun, bu anlaşmanın reddedilmesinde Filistinlilere destek vereceği öngörüsünde bulundu.

"Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok. Trump'ın hiç Arap, Avrupalı ortağı da yok." diyen Muhammed Iştiyye, ABD'nin İsrail yanlısı tüm adımlarından sonra müzakere edecek bir şey kalmadığını dile getirdi.

Iştiyye, Filistinlilerin temel taleplerini göz ardı eden herhangi bir teklifin uluslararası toplum tarafından reddedileceğini vurgulayarak, "Filistin devletine nerede sahip olacağız? Entite arayışında değiliz. Bizler egemen bir devlet bekliyoruz. Filistinliler ekonomik barışla ilgilenmiyor. İşgalin son bulmasıyla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye'nin kurduğu Filistin hükümetinin üyeleri, cumartesi günü Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Hamas ise Iştiyye başkanlığında kurulan Filistin hükümetinin meşruiyetten yoksun olduğunu ileri sürerek, Filistin yönetimine tepki gösterdi.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği kaydedilen planda, Filistin tarafına bazı maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 01:18