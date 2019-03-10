Filistin’de yeni başbakan belli oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaklaşık iki ay aradan sonra Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi yeni Filistin hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Fetih Merkez Konsey Üyesi Hüseyin Eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümeti kurmakla görevlendirilen dost ve kardeş Muhammed Iştiyye’yi tebrik eder, Filistin hizmetinde kendisine başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın, aynı zamanda Filistin Kalkınma ve İmar Konseyi Başkanlığını da yürüten Iştiyye’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini duyurdu.

Fetih Hareketi Merkez Konseyi, ocak ayı sonunda, Hamas ile yürütülen uzlaşı çabalarının başarısız olduğunu gerekçe göstererek Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki Filistinli örgütlerden bir hükümetin kurulması ve Fetih Merkez Konseyi üyelerinden birinin başbakan seçilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Fetih'in tavsiyesi üzerine 29 Ocak'ta Filistin Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Rami El-Hamdallah'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak göreve devam etmesini istemişti.

Kaynak: AA

