Filistin'den Barcelona Kulübü'ne teşekkür

Filistin Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona Kulübünün, İsrail'in Beitar Jerusalem takımıyla yapılması planlanan dostluk maçını işgal altındaki Kudüs'te oynamayı reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Barcelona'nın kararının "cesurca" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Barcelona Kulübüne, dünya çapındaki milyonlarca destekçisi ve taraftarının duygularına gösterdiği saygıdan dolayı takdirlerimizi sunuyoruz. İnsan haklarına saygı göstermesiyle tanınan bir kulübün, modern dünyanın en ırkçı takımıyla oynayacağı fikri (Barcelona'nın) taraftarlarını şaşkınlığa uğratmıştı." ifadelerine yer verildi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril er-Racub, bu adımın Barcelona'nın gerçek kimliğinin ifadesi olduğunu ve kulübün dünya çapındaki milyonlarca taraftarının duygularına duyduğu saygıyı gösterdiğini kaydetti.

Siyasi tarafların futbolu manipüle etme girişimlerinden duyduğu üzüntüyü aktaran Racub, "Futbol siyasetin başarabileceğinden daha güçlü bir etkiye sahip, birlik yaratmak için daha büyük bir kapasitesi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Barcelona ile İsrail'in Beitar Jerusalem takımının 4 Ağustos'ta Doğu Kudüs'te dostluk maçı oynaması planlanıyordu.

Beitar Jerusalem Kulübü, 15 Temmuz'da, Barcelona'nın karşılaşmanın Kudüs'te yapılmasını reddetmesi üzerine maçı iptal ettiklerini duyurmuştu.

İsrail'in en önemli futbol takımlarından Beitar Jerusalem, taraftarlarının ırkçı tutumları, Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla biliniyor. Beitar Jerusalem, İsrail liginde hiçbir Müslüman Arap oyuncunun oynamadığı tek kulüp unvanına sahip.