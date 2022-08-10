Filistinli çocuk İsrail saldırısında bacaklarını ve kolunu kaybetti

İsrail'in 5 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar Filistinlileri derinden etkiledi.

İsrail'in üç gün boyunca Gazze'ye düzenlediği bombardımanda 15'i çocuk olmak üzere en az 45 Filistinlinin yaşamını yitirdiği 360'ı aşkın kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırılarda yaralananlar arasında bacağını ve kolunu kaybeden 11 yaşında bir Filistinli çocuk da vardı.

11 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rahet Süleyman, İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği hava saldırısında iki bacağını ve sağ kolunu kaybetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında toplantı yapacağı bildiriliyor.

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