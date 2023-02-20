Filistinli çocuklar depremzede çocukları unutmadı: Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor

Abluka altındaki Gazze'de depremzedeler için bağış kampanyası düzenlendi. Mucemma Derneği ve Uluslararası Ahmed Yasin Vakfının, iki ülkedeki depremzedeler için ayrı ayrı düzenlediği bağış kampanyalarına Filistinli çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliklere katılan çok sayıda Filistinli çocuk, Türkiye, Suriye ve Filistin bayrakları ve deprem bölgelerinden karelerin yer aldığı fotoğrafların yanı sıra "Kalbimiz masum insanlar için sızlıyor", "Her daim sizinleyiz", "Geçmiş olsun Türkiye ve Suriye", "Tek yürek iki millet", "Acınız acımızdır", "Filistin sizinle beraber" yazılı dövizler taşıdı.

Yüzlerini Türk ve Suriye bayrakları renkleriyle boyayan Filistinli çocuklar, harçlıklarını Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere bağışladı.

Filistinli çocuklar Türk halkına vefasını gösteriyor

Mucemma Derneği Projeler Sorumlusu İzzeddin Ebu Sabha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "dayanışma etkinliği ve bağış kampanyasının, Filistinli çocukların Türk halkı, hükümeti ve kuruluşlarına karşı vefasını gösterdiği bir mesaj" niteliğinde olduğunu söyledi.

Derneğin Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki 9 farklı merkezinde bağış toplandığını ve kampanyanın 2 Mart'a kadar devam edeceğini kaydeden Ebu Sabha, toplanan bağışların deprem bölgelerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Depremzede çocuklar için oyuncak topladılar

Uluslararası Ahmed Yasin Vakfı Medya Sorumlusu Semira Nassar da vakıf bünyesinde gün boyu toplanacak bağışlarla oyuncak ve hediye alınıp deprem bölgelerindeki çocuklara ulaştırılacağını söyledi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı da geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası "Acılarını Dindirin" sloganıyla kampanya düzenleyerek, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 1 milyon dolar yardım toplamıştı.