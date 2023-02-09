Filistinli çocuklardan Türkiye ve Suriye'ye destek

Gazze kentinin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan çocuklar, "Kalplerimiz ve dualarımız sizinle", "Hepimiz Türkiye'yiz", "Türkiye kalbimizde", "Kapımız size açık", "Suriyeli kardeşlerimize destek oluyoruz" yazılı dövizler ve depremin yıkıcı etkisini gösteren fotoğraflar taşıdı. Çocuklar ayrıca Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Gösteriye katılanlardan Abdullah el-Aşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her zaman Filistin halkına yardım eli uzatan Türkiye ve Suriye halkına desteğimizi göstermek için toplandık." dedi.

Bir diğer çocuk Abdulkerim Murteca ise gösteri kapsamında yaptığı konuşmada, "Sizin kalbiniz nasıl her daim bizimleyse bizim kalbimiz de sizinle. Bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğinize inanıyoruz. Allah'tan hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.