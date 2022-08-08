Dernekten yapılan açıklamada, İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana abluka altındaki Gazze'ye saldırıları sonucunda 6'sı çocuk 4'ü kadın olmak üzere 31 Filistinlinin şehit düştüğü ve 265 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'de saldırılar devam ederken, İsrail güçlerinin yoğun koruması altında yaklaşık 1760 Yahudi'nin, Kudüs'te Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve birkaç kişiyi esir aldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"FİlMed olarak Gazze sağlık bakanlığıyla iletişime geçerek gerek hekim gerekse tıbbi malzeme desteğiyle her zaman yanlarında olduğumuzu bildirdik. Bütün sivil toplum örgütleri ve insan hakları kuruluşlarını, bombalar altında olan Filistin halkının yanında olmaya davet ediyoruz. Filistinli çocukların da diğer çocuklar kadar özgürce ve huzur içinde yaşamaya hakkı vardır. Son olarak bütün siyasi liderlere, İsrail'i destekleyenlere, kalbimizdeki derin hüzün ve acıyla, 'Çocukların ve sivillerin katliamını durdurun.' diye sesleniyoruz."