Filistinli çocuktan rap performansı: Gazze'de hiçbir şey değişmedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarına uluslararası aktörler kulak tıkıyor. 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti ise, söylediği şarkıyla Filistinlilerin sesi olmaya çalışıyor.

Şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşan 13 yaşındaki Abdurrahman eş-Şanti, yaşanan acıları rap şarkısıyla tarif etti.

Amacının, Filistinlilerin sesini duyurmak olduğunu söyledi.

Küçük Abdurrahman'ın şarkısını seslendirdiği alan da acı tabloyu gözler önüne serdi.

Küçük çocuğun arkasındaki manzarada yıkılan evler ve bu evlerin enkazında yakınlarını arayan Filistinliler vardı.

Küçük Abdurrahman'ın şarkısının sözleri

"Filistin on yıllardır işgal altında ama yüzyıllardır bir vatan. Bu topraklar ailemin nesiller boyu anılarıyla dolu. Bu barış sembolünü ekip büyüttüğü zeytin ağaçları insanların aç kalmayacağının temini. Kısıtlamalarla yaşamak, işgal ile bastırılmak. Acıyı mı görmek istiyorsun? İnsanların yüzlerine bir bak. Bildiğiniz tek evden kovulduğunu hayal edin. Bizler canlarımız için dua ediyorken, onlar evlerimize sahip olmak için dua ediyorlar.

Tüm bu olanları kelimelere dökmek kolay değil. Küçük kız kardeşime bakıyorum. O bunu hak ediyor mu? Eşit şekilde muamele görmediği, doğduğu yeryüzünden özgürce yaşamasını reddeden bir dünyada büyümeyi. Bu toprakları işgal etmek istiyorlar. Ama hayır aklımı işgal etmelerine izin vermeyeceğim. Hayatıma dair yazarken burayla dolu olacağım.

Çünkü tek misyonum insanlara sesimizi duyurmak. Bu sözler Şeyh Cerrah için. Umarım fark yaratabilirler. Çünkü aynı şey 48'de yaşandı. Dedemler tahliye edildi ve mülteci kampına gitmeye zorlandı. Ama biliyorsun Gazze'de hiçbir şey değişmedi. Bir daha geri dönemediler.

İşte bugün olduğum yer böyle. Hayatta olup olmadığımı öğrenmek için kuzenlerim arıyor. Göğü aydınlatan havai fişeklerin olmadığından emin olmak için bayramı kutlamaya ve inancımızı korumaya çalışıyoruz. Sanırım unutulmayacak anılar nasıl biriktiriliyor görebiliyorsun. Filistin!"

Kaynak: TRT Haber