Filistinli gazeteciler mahkemede

Filistin'in El-Kufiyye televizyonu çalışanları Ziynet el-Halavani ile Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dün akşam görev başındayken İsrail polisince gözaltına alındı.

Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedildi ve yaralandı.

Mekkiye ve Halavani, geceyi, götürüldükleri gözaltı merkezinde geçirdi.

Filistinli gazeteciler bu sabah Batı Kudüs'teki İsrail Sulh Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Yerel kaynaklar Mekkiye ve Halavani'nin duruşmasının devam ettiğini ve mahkemenin henüz sonuçlanmadığını aktardı.

AA