Filistinli gazetecilerden İsrail'e tepki

Vadi Hulva İnsan Hakları Bilgi Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail vatandaşı bir grup Filistinli gazeteci, basın mensuplarına yönelik saldırı ve ihlalleri protesto amacıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir araya geldi.

Gazeteciler, İsrail'in kendilerine yönelik ihlallerini ifade eden dövizler taşıyarak, İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Filistin'in El-Kufiyye televizyonu muhabirlerinden Ziynet el-Halavani ile kameraman Vehbi Mekkiye, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde dün akşam görev başındayken İsrail polisince gözaltına alınmıştı.

Kameraman Mekkiye, İsrail polisince gözaltına alındığı sırada darbedilmiş ve yaralanmıştı. İsrail mahkemesi bugün söz konusu iki Filistinli gazetecinin gözaltı süresini uzatmıştı.