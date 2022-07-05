Filistinli genç adını taşıdığı abisi gibi şehit oldu

İsrail’in işgali altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramatik hikayelere her gün bir yenisi ekleniyor. Geçen cumartesi günü Batı Şeria’daki Cenin kentinin güneyinde bulunan Caba kasabasına baskın düzenleyen işgal güçleri, 19 yaşındaki Kamil Alavne’yi karnından ve kolundan vurarak yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Alavne, tüm müdahalelere rağmen önceki gün yaşamını yitirdi. Genç Filistinlinin hikayesi ise yürekleri dağladı. Alavne’nin annesi, 2003 yılında 18 yaşındayken İsrail askerleri tarafından şehit edilen oğlu Kamil’in ismini, bir yıl sonra doğan evladına verdi.

Şehit abisiyle aynı ismi taşıyan gencin kaderi de abisi gibi oldu. Kamil’in babası Abdullah, El Cezire’ye verdiği demeçte, “Şehidimiz birdi, iki oldu. Gururumuz birdi, iki oldu. Bizi şehit ailesi kılan Allah’a hamdolsun” açıklamasında bulundu.