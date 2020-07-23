Filistinli genç hastane penceresinde anne nöbeti tuttu

Koronavirüse yakalanan annesini son kez görmek için hastane duvarına tırmandı.

Dünyanın unuttuğu Filistin'den bir Kovid-19 haberi, sosyal medyada duygudaşlık rüzgarı estirdi. Batı Şeria'nın Beyt Ava kasabasından Cihad el Suveyti, Kovid-19 tedavisi için El Halil devlet hastanesi yoğun bakım birimine kaldırılan annesini görebilmek için hastanenin yüksek duvarlarına tırmandı.

Al Nas haber sitesine göre 73 yaşındaki Resmi el Suveyti, oğlu Cihad pencerede nöbet tutarken hayata gözlerini yumdu.

30 yaşındaki oğlun hastane duvarına tırmanıp annesinin penceresinde çömelerek beklediği fotoğraflar, sosyal medyada çok yoğun etkileşim yarattı. Hatta annenin melek gibi uçup pencere kenarında oturan oğlunun başını okşadığı bir çizime esin kaynağı oldu.

BM temsilcisi sıfatı da taşıyan, BM bağlantılı STK Patriotic Vision'ın CEO'su Muhammed Safa, Cihad'ın fotoğrafı ile kendi yaptığı çizimi "Kovid-19'a yakalanmış Filistinli bir kadının oğlu, her gün onu görebilmek için hastane penceresine tırmandı, ta ki annesi vefat edene dek" mesajıyla paylaştı.

Altına "Ne harika bir evlat. Böylesi bir sevgi ve şefkat karşısında gözlerim yaşlarla doldu ve boğazım düğümlendi", "Çok üzücü ve bir o kadar da esinleyici" gibi pek çok yorum geldi.

Anne Suveyti lösemi tedavisi görürken koronavirüs tetsi pozitif çıkınca yoğun bakıma kaldırılmıştı.

5 gün tedavi gören annesinin durumunun kötüleştiğini öğrenince odaya girmek isteyen ama buna izin verilmeyen oğlu, hastane duvarına tırmanıp pencere kenarına çömelerek annesine veda ettiğini söyledi.

Arabic Post'a konuşan Cihad, "Yoğun bakım odasının penceresinin dışında çaresizce oturup annemin son anlarına tanık oldum" dedi.

Kaynak: Sputnik