Filistinli gruplar, Cezayir'deki diyalog görüşmelerinin sonuçlarından memnun

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için 11-12 Ekim'de Cezayir'de düzenlenen Filistin diyalog görüşmeleriyle ilgili Hamas, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) heyetlerinin liderlerinden açıklama geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Cezayir televizyonuna yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, "Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi" üzerinde anlaşmaya varmasının, Cezayir'in yaklaşık bir yıllık çabasının meyvesi olduğunu belirtti.

Hamas lideri Heniyye konuşmasında, varılan anlaşmanın bir başlangıç olmasını umut ettiklerini ve sonuçtan memnun olduklarını ifade etti.

Diyalog görüşmelerinin, olumlu ve iyimser bir atmosferde geçtiğine dikkati çeken Heniyye, Cezayir'in yaklaşık bir yıldır Filistinli gruplar arasındaki diyalog sürecini yönettiğini ve sabırlı davranarak hiçbir tarafa herhangi bir görüşü dayatmadığını ve sonuçların da iyi olduğunu dile getirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed de konuşmasında, "her zamanki gibi Cezayir'in Filistinli gruplara kapısını açtığını" belirtti.

Ahmed, Filistinli gruplar arasında 15 yılı aşkın bir süredir yaşanan bölünmenin Filistin meselesine zarar verdiğini vurguladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Siyasi Büro üyesi Salih Nasır ise Cezayir'in Filistinli gruplar arasında yakınlaşma sağlanmasında büyük bir rol oynadığına işaret etti ve varılan anlaşmanın büyük bir başarı olduğunu aktardı.

Cezayir Bildirisi bugün imzalanacak

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, diyalog görüşmelerinin sona erdiği ve "Cezayir Bildirisi'nin" bugün imzalanacağı bilgisi geçildi.

Açıklamada, bildirinin, Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için güçlü bir zemin oluşturacağı ifade edildi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, daha önce yaptığı açıklamada, Filistinli grupların Cezayir'deki diyaloglarını başarıyla tamamladığını ve Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaştığını belirtmişti.