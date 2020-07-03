Filistinli gruplar Gazze'de İsrail'in 'İlhak' planına karşı yürüdü

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planı Gazze'de protesto edildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli grupların ortak çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in ilhak planına karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail ve ilhak planına karşı sloganlar attı.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Ahmed Hales, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail'in ilhak projesini gerçekleştirebilmesi için cesedimizi çiğnemesi gerekli." dedi.

İsrail'in planını uygulamaya çalışması durumunda bunun karşılığı olacağını söyleyen Hales, "Yalnız Filistinliler değil tüm dünya İsrail'e bunun bedelini ödetecek." diye konuştu.

Filistinli gruplar arasında ilhak planına karşı ortak duruş olduğuna dikkati çeken Hales, Fetih ile Hamas temsilcilerinin İsrail'in planına karşı ortak çalışma kararı aldığını hatırlattı.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmayı hedeflemiş, ABD yönetimi ise planın uygulanmasında aceleci davranılmamasını istemişti.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis da dün yaptığı açıklamada, ilhak planının ertelendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA