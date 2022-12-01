Filistinli insan hakları örgütü, İsrail Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi'ne düşmanlık teşviki davası açacak

El-Hak İnsan Hakları Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, grubun Genel Müdürü Şavan Cebbarin'in 2022'nin Mayıs ve Haziran ayında CIDI'nin web sitesinde yayınlanan üç makale nedeniyle kurumun haksız yere suçlama ve iftiradan sorumlu tutulması için dün Hollanda Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, İsrail hükümet politikalarını koruyan ve İsrail'in hak ihlallerini belgeleyen Filistinli sivil toplum kuruluşlarına karşı düşmanlığı teşvik eden içerik yayınladığı için İsrail Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi hakkında dava açılacağı belirtildi.

Şikayet başvurusunun iki adımdan oluştuğu bilgisine yer verilen açıklamada, CIDI'ye çok sayıda iftira iddiası ve olgusal hata içeren üç makaleyi geri çekmesi ve ardından düzeltmesini öngören bir karar verilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CIDI'nin yayınladığı söz konusu makalelerde, El-Hak'ın terörizme karıştığı iddiasının öne sürüldüğüne dikkat çekilerek, bunun, "ağır ve kanunen cinayete suç ortaklığıyla kıyas edilebilecek bir suçlama" olduğuna vurgu yapıldı.

Filistinli sivil toplumu ve insan hakları savunucularını susturmayı amaçlayan İsrail hükümeti öncülüğündeki saldırgan kampanyayı CIDI'nin etkili bir şekilde teşvik ettiğine işaret edilen açıklamada, El-Hak İnsan Hakları Grubu'nun daha önce de CIDI'nin bu tür makalelerini ortaya çıkardığı hatırlatmasında bulunuldu.