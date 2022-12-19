Filistinli şair Bergusi Dünya Kupası kapanış töreninde okuduğu şiirle adaleti vurguladı

Filistinli ünlü şair Temim el-Bergusi, Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreninde okuduğu şiirle eşitlik ve adalet vurgusu yaptı.

Şair ve akademisyen Bergusi, başkent Doha'daki kapanış töreninde, işgal altındaki ülkesi Filistin’in geleneksel erkek başörtüsü "kefiye" ile sahneye çıktı.

Filistinli şair, Lusail Stadyumu'nda okuduğu şiirle, yeşil sahalardaki futbol takımlarının eşit kurallara tabi olması gibi eşit ve adil bir dünyanın gerekliliğine işaret etti.

Bergusi’nin Arapça seslendirdiği ve sosyal medyada yayılan şiirinden bazı satırların Türkçesi şöyle:

"Bu oyun, alternatif bir dünyaya kısa bir ziyarettir.

İki saatlik bir eşitlik ve adalet dünyasına.

Bir takımın büyüleyici ayakkabılarla,

Diğerinin çıplak ayakla oynadığını göremezsin örneğin.

Veya birinin oyuncuları tüm sahayı baştan başa koşarken,

Diğerlerinin orta çizgiyi geçmek için vizeye ihtiyaç duyduğunu.”

İlk defa bir Arap ülkesinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, kapanış töreninin ardından Arjantin ile Fransa arasında oynanan final maçıyla sona ermişti. Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan maçta, Fransa'yı penaltılarla yenerek şampiyon olmuştu.