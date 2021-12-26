Filistinli STK'lardan BM'ye çağrı

Filistin STK'lar Ağı, Birleşmiş Milletlere, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

İşgal altındaki Şeria'da, son zamanlarda Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin köylerini basarak evlerine düzenlediği saldırılarda artış yaşanması Filistin STK'lar Ağı (PNGO) tarafından tepkiyle karşılandı.

Filistinli 145 dernekten oluşan PNGO'nun yaptığı yazılı açıklamada, Yahudilerin artan ihlallerine karşılık Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin, bireysel eylemler değil açık ve sistematik bir savaşın parçası olduğu ve işgal altındaki Kudüs ve çevresini de içine alan etnik temizlikten ayrı düşünülemeyeceği ifade edildi.

PNGO, BM'nin, uluslararası korumanın sağlanması için gerekli önlemler alması ve işgal güçlerini savaş suçu sayılabilecek bu eylemlerini durdurmaya zorlaması gerektiğini vurguladı.

Filistinlilerin topraklarında kalması için gerekli tüm adımların atılması gerektiği kaydedilen açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin acımasız saldırılarına maruz kalan köy ve beldelerin direnişinin desteklenmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, işgalin sonlanması için uluslararası bir cephe oluşturulması ve Filistin halkıyla dayanışma kampanyalarının genişletilmesi çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimciler son günlerde 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Burka ve Silat ez-Zahar beldelerindeki yerleşim birimine dönüş için yürüyüşler düzenliyor. Dün de Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş çağrıları üzerine Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplanan Filistinliler İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. İsrail askerleri 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinliyi yaralamıştı.