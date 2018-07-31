Filistinli tutuklulara su işkencesi

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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsrail'in Filistinli tutuklulara verilen suda kısıtlamaya gitme adımını kınadı.

FKÖ'ye bağlı Esirler Heyeti Başkanı İsa Karaka, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "İsrail, cezaevlerinde bulunan Filistinli tutuklulara yönelik prosedürleri, kullandıkları suyu kısmaya varacak ölçüde ağırlaştırmayı planlıyor." dedi.

İsrail'in Filistinli tutukluların haklarına yönelik düşmanca bir yaklaşım sergilediğini belirten Karaka, "İsrail, tutuklulara yönelik hukuk dışı icraatlarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Karaka, İsrail'in Filistinli tutuklulara baskı amacıyla özel hayatlarına da müdahale ettiğini, koğuşlardaki televizyonlarda seyredilen kanallara dahi karışıldığını, ailelerin ziyaret sürelerinin de kısaltıldığını söyledi.

İsrail'in Kanal10 televizyonu, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın cezaevleri yönetimine tasarruf bahanesiyle Filistinli tutukluların kullandığı suyu azaltma talimatı verdiğini bildirmişti.

Bakan Erdan, "Hapishaneler İdaresi'ne, tutukluların kullandığı suda tasarruf yapması yoluna gitmesi ve duş alma saatlerine kısıtlama getirmesi talimatı verdim." demişti.